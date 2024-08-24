ТАСС: Минобороны РФ передает новейшее вооружение на тест в бригаду «Эспаньола»

Бригада «Эспаньола», состоящая преимущественно из добровольцев-футбольных фанатов, стала официальной площадкой, куда Минобороны РФ в первую очередь передает новейшее вооружение для тестирования на поле боя. Об этом ТАСС рассказал глава подразделения Станислав Орлов с позывным Испанец.

Он отметил, что каждый день в России продолжают разрабатывать новые вооружения. У каждого товара производителей свои технические характеристики. У некоторых изготовителей они на поле боя совпадают с заявленными показателями, но у большинства — нет.

Поэтому сначала проводится апробация всех новых видов вооружения на внутренних полигонах, а затем они передаются на поле боя. В частности, за последние шесть месяцев бригада «Эспаньола» стала официальной площадкой Минобороны РФ для тестирования всех разработок в военной сфере.

Ранее оборонная компания «Тактическое ракетное вооружение» в Подмосковье перешло на серийное производство новейшего вооружения. Для этого на заводе работают высококвалифицированные специалисты.