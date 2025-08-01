ТАСС изменили статью о сносе памятника Айвазовскому после претензий Азербайджана

После претензий, высказанных МИД Азербайджана, информационное агентство ТАСС изменило заголовок своей новости о демонтаже памятника Айвазовскому, заменив название города Степанакерт на название региона — Карабах, сообщает Life.ru .

Обновленная версия материала уже доступна на сайте агентства.

Ханкенди, который в 1923 году переименовали в Степанакерт в честь армянского революционера Степана Шаумяна, с 1991 по 2023 год был столицей непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Однако после перехода города под контроль Азербайджана ему было возвращено прежнее название.

В день рождения художника Ивана Айвазовского, 29 июля, азербайджанские власти осуществили снос его памятника в Ханкенди. Опубликованная ТАСС новость об этом событии вызвала резкую реакцию со стороны МИД Азербайджана из-за использования армянского названия города — Степанакерт. Министерство потребовало от агентства принесения извинений и внесения правок в текст публикации.