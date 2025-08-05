Тарычевский пруд в Ленинском округе очистили от наплавного мусора и сорняков

На набережной Малого Тарычевского пруда в Видном Ленинского округа провели экологическое мероприятие в рамках всероссийской акции «Вода России» и проекта «Лето с Брусникой». В ходе субботника собрали мусор на береговой линии, с поверхности воды, а также пропололи вредоносные сорняки. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Флора и фауна Тарычевского пруда крайне разнообразна: здесь живут толстолобики, лещи, караси, карпы, а также раки, 3-4 черепашки и даже выдра. Посмотреть на обитателей водоема и порыбачить приходят жители со всего города. Мы заботимся о том, чтобы всем обитателям было комфортно, поэтому стараемся поддерживать благоприятную экологическую обстановку пруда», — сказала управляющая соседским центром компании «Брусника» Елена Будякова.

Большое внимание в этот раз уделили не только уборке мусора, которую здесь выполняют регулярно, но и прополке сорняков. Специалисты «Брусники» выявили на берегах пруда большое количество кустов бальзамина железистого — растения, которое еще называют «недотрогой» из-за высокого содержания токсичных веществ. Оно подлежит обязательному уничтожению, особенно в местах, где гуляют дети.

Кроме того, волонтеры из числа местных жителей пришли на субботник с надувной лодкой и очистили водоем от донного и наплавного мусора, используя сачки и водные грабли.

Мероприятие организовано компанией «Брусника», выполнившей благоустройство набережной Тарычевского пруда, совместно с администрацией муниципалитета. В уборке береговой линии приняли участие представители депутатского корпуса, активисты «Молодой Гвардии Единой России», сотрудники отдела охраны окружающей среды и активные жители.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.