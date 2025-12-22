Тарологи и хакеры матрицы: SHOT ПРОВЕРКА разоблачила псевдоассоциации селлеров

Проект SHOT ПРОВЕРКА представил новый эпизод , посвященный сфере деятельности продавцов маркетплейсов и лицам, наживающимся на их трудностях. Основное внимание в расследовании уделено псевдоассоциациям селлеров, которые под громкими названиями обещают помощь и защиту, но фактически продают «членство в сообществах», мастермайнды и иллюзию влияния.

Автор выпуска Олег Сидякин вместе с командой изучил, как в действительности работают так называемые ассоциации и союзы продавцов маркетплейсов. Стимулом для проведения расследования послужили обращения самих селлеров, которые вместо реальной помощи сталкивались с необходимостью внесения вступительных взносов и абонентских платежей.

«Ассоциации селлеров, союзы, комитеты — ты ожидаешь штаб, юристов, кипящий опенспейс, а по факту действие происходит в съемной квартире в спальном районе», — отметил Сидякин.

Одним из самых эпатажных героев расследования оказался человек, позиционирующий себя как эзотерик, таролог, «хакер матрицы жизни» и параллельно возглавляющий Ассоциацию поддержки и развития интернет-торговли (АПРИТ). Команда SHOT ПРОВЕРКИ продемонстрировала, как под видом помощи продавцам мужчина предлагает платное членство, продает домены и, по сути, превращает «ассоциацию» в собственную базу клиентов.

«В результате никому не оказывают никакой реальной помощи. Ассоциация, союз и Telegram-канал превращаются в витрину, где селлерам пытаются продать все подряд — от карт Таро до членства в непонятных клубах», — отмечается в расследовании.

В рамках эксперимента журналисты также связались с представителями другой ассоциации, где за вступление запросили 84 тысячи рублей в год, обещая доступ к «экосистеме», партнерским программам и мастермайндам. При этом на конкретные вопросы о работе с маркетплейсами и изменениях в правилах торговли собеседники зачастую не могли дать четких ответов.

Свою точку зрения высказала председатель НКО АУРЭК Евгения Черницкая. По ее мнению, так называемые «мертворожденные» ассоциации не только бесполезны, но и наносят ущерб рынку.

«Они заваливают госорганы пустыми, однотипными жалобами, создавая белый шум и мешая реальной работе. Главная цель ассоциаций — выстраивать диалог между бизнесом, маркетплейсами и государством, а не имитировать бурную деятельность», — подчеркнула Черницкая.

Привлеченные к съемкам юристы также акцентировали внимание на важном моменте: большая часть «ассоциаций» юридически зарегистрирована как ООО или ИП, что означает, что изначально они созданы для получения прибыли, а не для защиты интересов продавцов.

В заключительной части выпуска команда SHOT ПРОВЕРКИ дала полезные рекомендации продавцам маркетплейсов: проверять юридический статус организаций, скептически относиться к громким обещаниям, не вносить предоплату и в первую очередь пользоваться официальными каналами поддержки самих маркетплейсов.

«Ассоциации — это инструмент. Если он официальный и прозрачный, он может быть полезен. В противном случае — это просто красивая обертка, в которой людям продают надежду», — заключил Сидякин.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.