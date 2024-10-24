Тарифную ставку рабочим госучреждений планируют повысить в Подмосковье

Депутаты внесли изменения в закон «О тарифной ставке первого разряда тарифной сетки по оплате труда рабочих государственных учреждений Московской области». Об этом стало известно в ходе 95-го заседания Московской областной думы.

Речь идет о повышении тарифной ставки для граждан, трудящихся по рабочим профессиям. Например, это касается водителей, сантехников и других.

«Индексация тарифной ставки также была в 2023 году на 6,4%, а в этом году мы ставку индексируем на 8,4%. Увеличение тарифной ставки коснется более 44 тысяч жителей Подмосковья и вступит в силу с 1 января 2025 года», — уточнил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

По его словам, для повышения тарифных ставок на 2025 из бюджета Московской области потребуется примерно 600 млн рублей. При этом реализация проекта не выйдет за рамки установленных пределов оплаты труда сотрудников госучреждений Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что доплаты для пенсии ввели в Подмосковье для того, чтобы оказать дополнительную помощь пенсионерам.



«Вместе с тем у нас есть одинокие пенсионеры, и мы здесь ввели доплату к пенсии для того, чтобы оказать отдельное внимание, отдельную заботу тем, кому нужна помощь», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.