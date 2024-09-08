Тарас Ефимов провел мониторинг избирательных участков в Реутове

«На выборы идут всей семьей, потому что ребятишкам интересно, а родители знают, что они формируют местную власть. На УИКе идет не только активный прием избирателей, но и работа над списками „надомников“ — ветеранов, пенсионеров, инвалидов, которые по состоянию здоровья сами не могут прийти на избирательный участок. Постоянные звонки, запись, перезвон», — рассказал Тарас Ефимов.

Он добавил, что выездная работа комиссии — это еще один большой пласт, тяжелый труд, который выполняют наши УИКи. Переносные ящики уже готовы.

В Реутове работают избирательные участки с 8:00 до 20:00 часов. Всего расположено 46 избирательных участков.

Узнать номер и адрес можно на портале cikrf.ru. Также можно проголосовать онлайн.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.