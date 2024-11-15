Танцы помогают королевским долголетам укреплять здоровье
Фото - © пресс-служба администрации г.о. Королёв
Проект «Активное долголетие» дает уникальную возможность людям старшего поколения вести активный образ жизни. Одним из самых востребованных направлений программы остаются танцы. Королевские долголеты активно изучают разные стили и направления: народный, эстрадный, современный, спортивный. На занятиях участники танцевальных групп учатся не только двигаться, но и узнают об истории и традициях танца, сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Результаты регулярных занятий очевидны: участники проекта отмечают положительные изменения в состоянии здоровья — улучшается подвижность суставов и осанка, появляется гибкость, нормализуется дыхание. И это не удивительно — организм получает необходимую аэробную нагрузку, сопровождающуюся положительными эмоциями. Поэтому долголеты-танцоры признаются, что они всегда пребывают в хорошем настроении.
Проект «Активное долголетие» стартовал в Королеве в 2019 году и постоянно пополняет ряды участников, сегодня в клубах «Активного долголетия» занимается почти 12 тыс. королевцев «серебряного» возраста.
Расширяется и перечень активностей: долголеты наукограда посещают бассейн, занимаются йогой, оздоровительной физкультурой, скандинавской ходьбой, пением, танцами, катаются на сап-бордах, играют в настольный теннис, выезжают на экскурсии, а также постигают азы компьютерной и финансовой грамотности.
Особой популярностью пользуются интересные и необычные направления, таких в Королёве несколько: плавание на сапах, катание на лошадях, театральное мастерство, нейрогимнастика, куклотерапия и сказкотерапия.
С полным списком направлений и экскурсионных программ можно ознакомиться на официальном сайте проекта: dolgoletie.mosreg.ru
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.
«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.