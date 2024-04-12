Танцовщица, пережившая теракт в «Крокусе», ищет своих спасителей

Девушка с подругой принимали участие в чемпионате РФ по бальным танцам. Турнир проходил на площадке, примыкающей к корпусу «Крокус Сити Холла». В перерыве они пошли перекусить и спустились за одеждой, которая висела в гардеробе концертного зала. Именно тогда прозвучали первые выстрелы.

При начале атаки один из администраторов увел танцовщиц в подсобку и запер дверь.

«Закрыли дверь и подперли ее столом. Сидели там примерно 40 минут, из них около 20 минут в полной темноте. Единственный выход был в тот самый холл, где была стрельба. У нас была паника», — поделилась девушка.

Она добавила, что при появлении запаха гари к гардеробу прибежал администратор и прокричал, чтобы спрятавшиеся выходили. Сначала девушки испугались, так как не понимали, кто кричит, но потом вышли из подсобки, подошли к дверям гардероба. Двери не открывались без ключа, их пришлось выбить.

Стефания пытается найти спасителей, чтобы отблагодарить, но пока безрезультатно. Всех имен помогавших людей она не знает, но запомнила, что гардеробщика звали Рустам, а еще одну сотрудницу — Дамира, им 17-18 лет.

При теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, который произошел 22 марта, погибли свыше 140 человек. По уголовному делу проходят более 10 фигурантов, в том числе и непосредственные исполнители атаки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что после теракта в «Крокусе» без родителей остались 7 ребят.

«Наша задача — максимально уделить внимание семьям и особенно детям. Мы знаем, где живут эти дети, мы знаем, с кем они живут и в чем нуждаются. Такую работу обязательно будем сопровождать», — сказал Воробьев.