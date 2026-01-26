Танцоры старшего возраста из Красногорска провели отчетный концерт в клубе «Мечта»

Около 120 жителей Красногорска старшего возраста приняли участие в отчетном концерте губернаторского проекта «Активное долголетие», который прошел 25 января в клубе «Мечта», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В клубе «Мечта» — филиале МАУ КДК «Красногорье» — 25 января состоялся отчетный концерт участников проекта «Активное долголетие». На сцену вышли около 120 красногорцев старшего возраста, посещающих клубы на улице Заводской, в микрорайоне Павшинская пойма и поселке Нахабино. Программа концерта была стилизована под национальную кинематографическую премию «Ника» и включала русские народные пляски, современные танцы, испанское фламенко и классическое танго.

Участники продемонстрировали свои достижения, а выступления отличались высокой энергетикой и эмоциональностью. По словам руководителя фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Красногорска Богдана Андриянова, который возглавляет муниципальную программу «Активное долголетие», отчетный концерт в клубе «Мечта» прошел впервые из-за большого числа участников и зрителей.

В клубах проекта «Активное долголетие» занимаются более 3 тысяч жителей Красногорска. Помимо танцев, участники осваивают вокал, декоративно-прикладное творчество, спорт, компьютерную грамотность и иностранные языки.

6 февраля во дворце культуры «Подмосковье» состоится концерт, посвященный шестилетию губернаторского проекта. Участники клуба отметят годовщину яркой и насыщенной программой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.