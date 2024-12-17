Танцоры Подмосковья стали лауреатами Всероссийского фестиваля «Новогодняя столица»

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Всероссийский фестиваль хореографического искусства «Новогодняя столица» проходил с 14 по 16 декабря в Москве. Творческое соревнование танцоров было организовано по семи возрастным категориям и в 17 номинациях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Городской округ Дзержинский представляли народный коллектив «Театр танца „Браво“» и танцевальный коллектив «На Бис» Дворца культуры «Энергетик» (6+).

Яркие номера дзержинских коллективов были удостоены дипломов лауреатов первой степени конкурса.

«Поздравляем младшую группу коллектива „На Бис'“ — лауреаты l степени за номер „Московская“, среднюю группу — лауреаты l степени за номер „Плясовая“. И народный коллектив „Театр танца „Браво“ — лауреаты l степени за номер „Сулу Кыздар“ (Красавицы)», — отмечается в телеграм-канале ДК «Энергетик» г. о. Дзержинский.

Подопечные руководителя коллективов Натальи Душкиной неоднократно становились победителями и лауреатами конкурсов и фестивалей самого разного уровня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.