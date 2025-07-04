Танцоры из Лобни стали лауреатами международного конкурса

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Ансамбль «Серпантин» дома культуры «Красная Поляна» под руководстаом хореографа Елены Кодиной успешно выступил в первый день Международного конкурса-фестиваля авторского танца «Танцевальная Деревня», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Лобненский коллектив завоевал звание лауреата I степени за номер «Откуда-то оттуда» и специальный «Комплимент от жюри» за высокое мастерство. Также танцоры стали лауреатами II степени за постановку «В шторм» и лауреатами III степени за номера «Ручейки» и «Место под солнцем».

«Мы гордимся нашими танцорами и благодарим их за труд, терпение и творческий подход», — отмечают в ДК «Красная Поляна».

Коллектив продолжает участие в конкурсе и готовится к следующим этапам соревнований.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.