Танцоры из Лобни стали лауреатами Международного фестиваля-конкурса «Матрешка»

Ансамбль народного танца «СоВечора» лобненского дома культуры «Красная поляна» выступил на Международном фестивале-конкурсе детского, юношеского и взрослого творчества «Матрешка». Он состоялся 22 ноября в Московском государственном университете спорта и туризма, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Лобненский танцевальный ансамбль под руководством Надежды Фоминой удостоился максимальных оценок от судейской коллегии и специального приза «За сохранение народных традиций», а также права выступить в полуфинале фестиваля.

Кроме того, танцоры «СоВечора» стали Лауретами I степени с номерами: «Дымковская игрушка», Три сестры», «Первое свидание» и Лауретами III степени с номером: «Ангелы не спят».

Администрация дома культуры поздравила участников и руководителя коллектива с высоким результатом, пожелав новых побед и неиссякаемого творческого вдохновения.

Напомним, ДК «Красная Поляна» — старейший в Лобне. В этом году ему исполнилось 97 лет. В секциях и кружках учреждения занимаются более 800 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.