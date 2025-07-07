Танцевальный коллектив Лобни стал лауреатом международных конкурсов

В результате соревнований лобненский коллектив стал Лауреатом I степени в Международном конкурсе-фестивале авторского танца с номером «Откуда-то оттуда», Лауреатом II степени за постановку «В шторм», Лауреатом III степени с танцами «Ручейки»и «Место под солнцем».

В международном конкурсе-фестивале «Точка фокуса» танцоры «Серпантина» получили звания Лауреатов I и II степени, а также диплом I степени.

Кроме того, ансамбль стал обладателем Гран-при в конкурсе танцевального искусства солистов и малых форм. Отдельно были отмечены солисты коллектива - Мария Забалуева (Лауреат I степени) и Милада Смирнова (Лауреат III степени).

Ансамбль «Серпантин» - Дипломант Всероссийских, Международных, областных и городских конкурсов и фестивалей. В 2024 году коллективу было присвоено звание – Образцовый. Танцоры принимают активное участие в городских мероприятиях и концертных программах.

Руководитель танцевального ансамбля – Елена Кодина. Елена Олеговна награждена Почетными грамотами и благодарственными письмами главы города Лобня, Управления культуры, Почетной грамотой Министерства культуры Московской области, юбилейной медалью к 50-летию города Лобня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.