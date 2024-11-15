Танцевальный коллектив из Озер завоевал награды на международных конкурсах

Образцовый коллектив «Детский хореографический ансамбль „Ровесник“ озёрского Городского центра культуры и досуга завоевал награды сразу на двух международных конкурсах. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Коломна.

В Сочи озерские танцоры приняли участие во II международном хореографическом конкурсе «Седьмое небо». Старшая и средняя группы «Ровесника» представили в конкурсной программе пять номеров. Три из них стали лауреатами I степени и два — лауреатами II степени. Члены жюри отметили высокую подготовку исполнителей, подбор репертуара и костюмные решения.

Конкурсная программа состояла из 120 номеров, а в гала-концерт отобрали всего 10. Среди них — русский танец «Саратовские хлопушки» в исполнении «Ровесника», который открывал финальный концерт.

Также «Ровесник» успешно выступил в Москве на международном хореографическом фестивале-конкурсе «Наследники талантов». Ребятам удалось покорить сердца высокопрофессионального жюри. Так, финалистка телепроекта «Танцы на ТНТ. Дети» Арина Куликова вручила свой специальный приз «За смелость, оригинальность и стиль» именно озерским артистам. А по итогам фестиваля «Ровесник» получил специальную премию от организаторов, эксклюзивные оригинальные кубки, звания лауреатов I степени и гран-при конкурса.

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