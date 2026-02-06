Танцевальные баттлы Балашихинской школьной лиги прошли на спортивных площадках округа

Танцевальные баттлы в рамках Балашихинской школьной лиги прошли 3 февраля в спортивном комплексе «Орион» и 5 февраля на стадионе «Труд». Соревнования проводились для команд дивизионов Юг и Север в три этапа: «соло», «дуэт» и командное выступление. Пары участников определялись жеребьевкой.

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров отметил, что проведение баттлов на главных спортивных площадках города позволяет участникам проявить больше творчества и достичь новых результатов.

Особенностью турнира стали ставки: перед жеребьевкой каждая команда распределяла баллы по категориям, которые в случае победы добавлялись к общему зачету, а при поражении вычитались из уже набранных очков.

По итогам группового этапа в следующий тур прошли 16 команд. В новом сезоне Балашихинской школьной лиги участвуют 35 команд. Программа включает 13 направлений и 18 дисциплин, среди которых появились новые форматы: фиджитал-спорт, инженерный триатлон, дебаты и голос.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Балашихе обновили крупнейший в округе спортивный комплекс «Орион». Глава региона посетил микрорайон Железнодорожный, чтобы пообщаться с тренерами и юными спортсменами.

«Хочу поблагодарить тренеров, всех, кто занимается с детьми. Мы ценим этот труд. Сейчас в спорткомплексе тренируется почти 1,5 тыс. человек. Рассчитываем, что после всех работ в среднем его будут посещать свыше 3 тыс. ежедневно», — заявил Воробьев.