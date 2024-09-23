Танкисты о службе по контракту: семьи получают льготы, хорошую поддержку

Мобилизованные танкисты 29-й армии за время выполнения задач в зоне спецоперации стали опытными бойцами, они подписали контракт с Минобороны России, сообщает пресс-служба министерства.

«Да, я мобилизованный, но с завтрашнего дня буду контрактником, всем экипажем решили подписать контракт», — сказал механик-водитель танка 139-го отдельного мотострелкового батальона с позывным Монгол.

Пока бойцы выполняют поставленные задачи в зоне столкновения, государство помогает им и их семьям. Они могут оформить военную ипотеку, получать высокий доход и различные льготы.

«Семья получает льготы. <…> И вот супруга у меня — жена военнослужащего, это уже совсем другое отношение», — подлился боец с позывным Двадцать четвертый.

Военный с позывным Пекарь напомнил о том, что контрактникам положены выплаты.

«Получается, региональная 1 млн 200 тыс. рублей и от государства — 400 тыс.», — уточнил он.

Монгол добавил, что ребенок ходит в садик, все оплачивается, есть поддержка семьи. Пекарь также подчеркнул, что все выплачивается вовремя.

Государство обеспечивает участников спецоперации бюджетными местами для обучения детей в лучших вузах страны. Там установлены специальные квоты приема на программы бакалавриата и специалитета для абитуриентов, родители которых принимают участие в СВО. Квота составит 10% от общего количества бюджетных мест каждого вуза. Кроме того, дети раненых и погибших могут поступить в вуз без вступительных испытаний.

«Мечта — это свой личный дом. Уже определенная сумма есть, осталось буквально немножко добавить и можно покупать», — рассказал Пекарь.

Государство также предоставляет льготную ипотеку для участников СВО и членов их семей. Это значит, что семьи бойцов могут получить достойное жилье.

Еще бойцам предоставляется широкий спектр дополнительных федеральных и региональных льгот и гарантий (получение статуса ветерана боевых действий, направление детей в детские оздоровительные учреждения, оплата школьных обедов, бесплатное посещение кружков и спортсекций, компенсация за коммунальные расходы и т. д.).

Одни из самых высоких выплат получают бойцы, заключившие контракт с Минобороны РФ в Подмосковье. В Балашихе оборудован центр, где будущие бойцы могут пройти перед службой медобследование, первую военную подготовку.

Желающие пойти на службу по контракту от Подмосковья могут обратиться в специальный центр отбора контрактников по адресу в Балашихе: Восточное шоссе, владение 2. Если нет возможности обратиться в центр лично, можно получить подробную информацию по телефону: 8 (495) 990-77-77. Кандидат обязательно должен быть совершеннолетним и годным по состоянию здоровья.

Все подробности о наборе на военную службу, выплатах и льготах можно найти на сайте.

Заявление для прохождения отбора на контракт можно подать через портал «Госуслуги». Анкету возможно заполнить и в самом пункте отбора.

Подробная информация о контрактной службе также доступна в Telegram-боте. Можно еще написать на электронную почту info@kontraktmo.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.