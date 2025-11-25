Танкисты на Курском направлении СВО получили помощь из Рузского муниципального округа

Ветераны ОМВД России «Рузский» Сергей Бекетов и Сергей Созыкин, а также жители деревни Орешки Рузского муниципального округа приняли участие в сборе гуманитарной помощи для танкистов группы войск «Север», выполняющих задачи специальной военной операции на Курском направлении, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Необходимые расходы взяли на себя житель Зеленограда по имени Алексей Владимирович, компании ООО «Симпл Фуд» из Зеленограда и ООО «Лотос» из Рузского муниципального округа.

Груз был составлен исключительно по заявкам самих военных. В него вошли промышленные холодильники и электроплиты, столы и стулья, посуда, чистящие средства, морозильные камеры, термобаки, постельные принадлежности, бронежилеты, сигареты, а также художественная литература, чтобы бойцы могли почитать во время отдыха.

Автомобиль КамАЗ уже доставил груз военнослужащим, и они смогли оборудовать место временной дислокации полка. Танкисты записали для ружан и всех, кто участвовал в сборе помощи, видеоролики со словами благодарности.

«Подобная поддержка СВО показывает, насколько жители Рузского муниципального округа вовлечены в приближение нашей общей Победы,» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.