Американское агентство Associated Press заявило, что ВСУ прекратили использование танков Abrams из-за частых ударов беспилотников ВС России. Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов отметил, что российские БПЛА сделали американские танки слишком уязвимыми на поле боя.

Эксперт также полагает, что заявление о смене тактики использования Abrams — это уловка американских военных. В армии США хотят сохранить не только поставленную Украине технику, но и поддержать имидж своих танков, считает Михайлов.

«Потому что это основной боевой танк американской армии, он хорошо продаваем на внешних рынках как странам альянса, так и государствам-партнерам НАТО. Американцы очень не хотят получить серьезные имиджевые потери после неудач Abrams на линии боестолкновения», — пояснил военный аналитик в эфире радио Sputnik.

Вместе с этим Михайлов отметил, что возможности российских дронов быстро обнаруживать и уничтожать вражескую технику, включая танки Abrams, только наращиваются. Это свидетельствует о постоянном развитии и совершенствовании систем беспилотных вооружений в России.