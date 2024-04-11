Таможня отсудила у россиянина литр пива

Кировский райсуд Санкт-Петербурга признал бесхозными три бутылки пива объемом 0,33 литра, которые таможенники ранее изъяли у мужчины. С соответствующим заявлением в инстанцию обратилась Балтийская таможня, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Ранее у петербуржца изъяли три бутылки хмельного, поскольку он их не задекларировал и пытался провезти через погранконтроль. После изъятия владелец пива не возвращался за своим имуществом, а Балтийская таможня не имела права его выбрасывать. Как только сроки декларирования бутылок вышли, таможенники обратились в суд с просьбой признать литр пива бесхозным.

Неопределенность правового статуса трех бутылок спиртного приносит убытки федеральному бюджету страны, заявили в суде. В связи с этим инстанция встала на сторону таможни, признав литр пива бесхозным.

По итогу три бутылки спиртного передали в Межрегиональное управление Росалкогольтабакконтроля по Северо-Западному федеральному округу.