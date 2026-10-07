Там живая бактерия: туристы кормят чумных сусликов с рук у запрещающей таблички

Россиянка Екатерина выложила в своем блоге видео, как туристы кормят чумных сусликов с рук у запрещающей таблички в урочище Джилы-Су в Кабардино-Балкарии.

«Именно в этом году были обнаружены живые возбудители у этих сусликов (блох), нашли ДНК живых бактерий», — предупредила Екатерина.

На видео показано, что люди дают еду сусликам прямо с рук, а рядом стоит табличка, предупреждающая о запрете кормления животных и риске распространения чумы.

Комментаторы отметили, что табличка стоит далеко от входа, а суслики сразу встречают туристов. Однако это не изменяет того, что люди на видео кормят их прямо под табличкой. Некоторые уточнили, что видели запрещающую табличку и около входа. Они посмеялись, что возможно сами грызуны уничтожают ее, чтобы их кормили.

Ранее урочище Кызылкол в Кабардино-Балкарии закрыли для посещения из-за обнаруженного у суслика возбудителя чумы. Кроме того, предупреждали, что суслики в урочище сильно размножились.

Терапевт Юсуповской больницы Матвей Ждан сообщил РИАМО, что в России есть природные очаги чумы, поэтому туристам, охотникам, пастухам и другим людям, посещающим такие территории, следует избегать контактов с грызунами и защищаться от укусов насекомых.

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