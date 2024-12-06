«Там нужна наша помощь»: россияне идут на СВО, чтобы защитить семью и Родину

В настоящее время истинное проявление любви к Родине — это реальные действия. Так говорят участники специальной военной операции, которые не могут оставаться в стороне, когда родная страна нуждается в помощи. Наводчик РСЗО «Град» с позывным «Стрелец» рассказал, как принял решение пойти служить в зону СВО.

Каждый мужчина добровольно берет на себя ответственность и несет священную обязанность стоять на страже своей земли. Военные утверждают, что это фундаментальный принцип гражданского долга.

Не выдвигая требований и условий, настоящие защитники добровольно выбирают путь контрактной службы, осознавая всю важность своей миссии. В переломные моменты истории именно эти люди становятся надежным щитом для своих родных, близких и всей страны. Они глубоко понимают: когда Отечество призывает, нужно действовать решительно.

Сознательное решение встать в ряды защитников России через контрактную службу — это и есть подлинный патриотизм наших дней. Такие граждане не остаются безучастными наблюдателями, а берут на себя ответственность за безопасность государства и его интересы.

Наводчик РСЗО «Град» с позывным Стрелец рассказал, что дома его ждут жена и ребенок, которые с пониманием отнеслись к его выбору и каждый день поддерживают, а это, в свою очередь, придает сил бойцу.

По словам Стрельца, он вместе с сослуживцами поражает разные цели и постепенно приближает победу России.

«Мы стараемся нормально работать, чтобы давать врагу жару. <…> Мы пониманием, что наши парни там, на передовой, и мы стараемся все четко сделать, чтобы им помочь», — рассказал Стрелец.

Подмосковный пункт отбора бойцов

Для тех, кто хочет пойти служить по контракту, в подмосковной Балашихе на Восточном шоссе, владение 2 работает современный многофункциональный центр. В одном месте будущие военнослужащие могут пройти курсы боевой подготовки, проверить здоровье, получить и оформить все необходимые документы, проконсультироваться по льготам для себя и близким, а также, при необходимости, пообщаться с узкими специалистами.

Подмосковье является тем российским регионом, который в настоящее время выплачивает самое большое единоразовое пособие при подписании контракта с Минобороны. В общей сложности боец может получить более 2 млн рублей помимо ежемесячной зарплаты и выплат за награды или выполнение боевых задач в зоне соприкосновения.

Узнать подробности можно на специальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.