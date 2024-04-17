Талдомские лесничие научили школьников выращивать сеянцы

Очередное занятие в школьном лесничестве «Лесной патруль» Новоникольской школы было посвящено технологии выращивания сеянцев из семян, сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

Лесничие хотели показать детям, как долго растут деревья, сколько нужно времени и сил, чтобы из семян выросли сеянцы, а потом сами сеянцы уже превратились во взрослые деревья

Наставники из Танинского участкового лесничества Талдомского филиала ГКУ МО «Мособллес» рассказали ребятам об основных этапах роста растений и деревьев, а затем предложили всем вместе высадить в теплице семена кедра и сеянцы туи, чтобы потом вести наблюдения за их ростом.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.