Талантливый студент с ОВЗ учится на повара в Раменском колледже

Раменский колледж отличается не только высоким качеством образования, но и своей открытой и инклюзивной атмосферой, где каждый студент имеет возможность раскрыть свой потенциал. Колледж особое внимание уделяет поддержке студентов с ограниченными возможностями здоровья, предоставляя им возможности для освоения различных профессий и построения успешной карьеры. Так, студент первого курса Роман Мороз, обучающийся на специальности «повар», демонстрирует яркий пример сочетания талантов, сообщает пресс-служба администрации округа.

В нем гармонично уживаются поварское мастерство и вокальные способности. Рома уже готовится к выступлению на всероссийском музыкальном конкурсе. Благодаря преподавательскому составу и куратору Рома смог быстро адаптироваться к учебе и освоить все требуемые знания и умения.

Во время дня открытых дверей для школьников с ОВЗ он поделился своими студенческими воспоминаниями. В колледж приехали ребята из Юровской, Удельнинской и Раменской школ-интернатов. Директор, педагог-психолог колледжа провели для них презентацию, рассказав о возможностях среднего профессионального образования и о программах обучения по специальностям «кухонный рабочий» и «слесарь механосборочных работ».

«Это вариативность программ от профессионального обучения до программ среднего профессионального образования. Мы сопроводим до работодателя и будем стараться трудоустроить наших выпускников, несмотря на их особенности», — поделилась директор ГБПОУ МО «Раменский колледж» Наталья Кузеева.

Обучение детей с ОВЗ в Раменском колледже стартовало с 2023 года. На 2025 год запланирован первый выпуск учеников с ОВЗ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.