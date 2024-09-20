Тактильность и литература: россиянам ответили, как развить в себе эмпатию

Эмпатия — это умение сопереживать и сочувствовать окружающим. Портал «Узнай.ру» рассказал, как развить это важное человеческое качество.

Для развития эмпатии можно предпринять некоторые усилия: внимательно слушать собеседников и реагировать в разговоре, поддерживать зрительный контакт, задавать вопросы и стараться меньше осуждать.

Самостоятельно эмпатию можно «накачать» при помощи классической литературы, поскольку хорошая книга умеет пробудить сочувствие в читателе. Немаловажным будет и помогать животным и нуждающимся.

Еще один способ улучшить эмпатию — это тактильный контакт. В таком случае советуют чаще обнимать и целовать своих близких, интересоваться их делами.