«Такого не было со времен ВОВ»: военный назвал сложности освобождения Харькова

Военнослужащий ВС РФ Александр считает, что нынешней российской группировки войск в зоне СВО недостаточно, чтобы можно было освободить Харьков. Однако если армия России возьмет данный город, то это событие станет поворотным моментом конфликта, сообщает «ФедералПресс» .

Харьков — второй крупнейший город Украины и промышленный центр страны. Автор Telegram-канала «Очередной СВОшник» полагает, что для его взятия потребуется огромное количество бойцов и нынешнего личного состава ВС РФ пока недостаточно для выполнения такой задачи.

«В ближайшем будущем взять Харьков невозможно. Город огромный, таких задач перед нашей армией не стояло со времен Великой Отечественной войны», — заявил российский военный.

Однако если Харьков будет освобожден, то, возможно, это станет поворотным моментом, после которого ВСУ развалятся. По словам бойца, подобный сценарий уже был в Дебальцеве.

Тем не менее, как заметил российский военный, сейчас противник в лице армии Украины совершенно другой, однако и «харьковская операция — это далеко не Дебальцевский котел».