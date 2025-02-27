«Так грустно»: Блейк Лайвли и Ким Кэтрол скорбят из-за смерти Мишель Трахтенберг

Смерть актрисы Мишель Трахтенберг стала шоком не только для ее поклонников, но и коллег, которые выразили соболезнования и поделились воспоминаниями об артистке, сообщает «Леди Mai.ru» .

«Вы всегда чувствовали, когда Мишель заходит в комнату, потому что энергетика сразу менялась. Она отдавалась на 200% всему, что делала. Смеялась от души, дорожила своей работой, была верна своим друзьям и храбра ради тех, кого любила», — поделилась актриса Блейк Лайвли, которая снималась с Мишель Трахтенберг в сериале «Сплетница».

Она также вспомнила, что актриса всегда использовала блеск для губ с карамельным запахом.

«Покойся с миром, милая Мишель», — высказала соболезнования Кэтролл, опубликовав кадр с артисткой из фильма «Принцесса льда».

Джессика Зор, которая также снималась в «Сплетнице» назвала Мишель Трахтенберг настоящим профессионалом, доброй и веселой девушкой.

«Так грустно услышать о смерти Мишель. Молюсь о ней», — написал в соцсетях Эд Вествик.

Певица и актриса Тейлор Момсен отметила, что будет очень скучать по свей отличной подруге.

Голливудская актриса Мишель Трахтенберг скончалась 26 февраля. Ей было 39 лет. Артистку обнаружили без сознания в квартире на Манхэттене в районе Сентрал-Парк-Саут в Нью-Йорке. Причина гибели остается неизвестной. СМИ писали, недавно звезда «Сплетницы» и «Евротура» перенесла операцию по пересадке печени.