Тайно сыгравшая свадьбу с Харламовым Ковальчук показала его особняк на Рублевке

Харламов и Ковальчук катались на скутере по Рублевке после тайной свадьбы

Юморист Гарик Харламов сыграл тайную свадьбу с актрисой Екатериной Ковальчук. Супруга комика в соцсетях показала его особняк на Рублевке и поделилась, как пара проводит медовый месяц, сообщает «Царьград» .

На одном из видео Ковальчук показала, как она и Гарик пьют чай на террасе загородного дома в компании с собакой. Далее артистка сняла видео, как катается на скутере вместе с супругом.

Харламов и Ковальчук сыграли свадьбу в тихой обстановке, пригласив на торжество только близкий круг.

Пара лишь недавно официально подтвердила свои отношения, хотя о романе комика и актрисы СМИ начали писать еще с 2020 года.