Таисии Никитиной из Подмосковья вручили памятную медаль ЦК КПРФ «Дети войны»

9 мая по поручению зампредседателя Мособлдумы, руководителя фракции КПРФ Александра Наумова и председателя Московского областного отделения ООО «Дети войны» Таисии Яковлевне Никитиной была вручена памятная медаль ЦК КПРФ «Дети войны» и подарок. Об этом сообщает пресс-служба парламентария.

Таисия Яковлевна — представительница героического поколения детей, переживших Великую Отечественную в детском возрасте.

Поколение «Детей войны» испытало на себе все тяготы и лишения одного из самых страшных военных и первых послевоенных моментов истории Советского государства. Сегодня опыт и знания Таисии Яковлевны на комсомольской и партийной работе пригодятся многим коммунистам.

За чашкой чая Таисия Яковлевна поделилась своими воспоминаниями о годах работы на бывшем Озерском ткацком комбинате и Озерском РАЙПО. Вспомнила и работу в городском комитете партии. Такие встречи — это живая история трудового подвига героического поколения «Детей войны».

Наумов передал также слова благодарности Таисии Яковлевне.

«Спасибо вам за ваш труд, мы вами гордимся! Ваш жизненный путь — пример героизма и самоотверженного труда. Здоровья вам и бодрости духа!» — отметил Наумов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.