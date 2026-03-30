Таиланд обязал покупателей алкоголя проходить тесты на трезвость

В Таиланде с 28 марта покупатели алкоголя должны проходить тесты на опьянение. Приказ Министерства здравоохранения опубликован в Royal Government Gazette, сообщает infox.ru .

Новые требования распространяются на магазины и бары. Перед продажей алкоголя клиент обязан подтвердить трезвость одним из установленных способов.

Предусмотрены три теста. Первый — с закрытыми глазами коснуться кончика носа: промах более чем на 1 см сочтут признаком опьянения. Второй — пройти по прямой десять шагов, развернуться и вернуться обратно: выход за линию, остановка или попытка удержать равновесие руками означает провал. Третий — простоять 30 секунд на одной ноге, подняв вторую не менее чем на 15 см; две и более ошибки, включая опускание ноги или потерю равновесия, считаются несдачей.

Власти рассчитывают, что меры сократят число ДТП и повысят общественную безопасность. Также планируется обучить продавцов выявлять признаки опьянения.

В декабре 2025 года страна отменила запрет на дневную продажу алкоголя. Теперь его можно покупать с 14:00 до 17:00, и рестораторы ожидают роста выручки минимум на 20%.

