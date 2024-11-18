Таганский суд Москвы оштрафовал Google на 3,8 млн руб

Таганский районный суд в Москве постановил оштрафовать компанию Google на сумму 3,8 миллиона рублей за неисполнение требования удалить контент, который запрещен российским законодательством, сообщает «Царьград» .

Согласно опубликованной информации, Google LLC была признана виновной по статье КоАП РФ, относящейся к неисполнению предписаний об удалении информации в соответствии с законами России.

В конце октября стало известно, что несколько российских телеканалов подали иск к Google на сумму два ундециллиона рублей из-за блокировки аккаунтов на YouTube. Стоит отметить, что ундециллион представляет собой число с 36 нулями.

К числу пострадавших, выступающих в качестве третьих лиц в этом деле, относятся такие телеканалы, как «Звезда», «Первый канал», «Москва Медиа», «ТВ-Центр», НТВ, «Россия 1», «Россия 24» и другие. Всего в иске фигурируют 17 телеканалов.

Кроме того, 30 сентября московский суд уже наложил на Google штраф в размере 3,5 миллиона рублей за аналогичное нарушение, связанное с удалением запрещенного контента.