Таганский суд Москвы оштрафовал Google на 3,8 млн руб
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Таганский районный суд в Москве постановил оштрафовать компанию Google на сумму 3,8 миллиона рублей за неисполнение требования удалить контент, который запрещен российским законодательством, сообщает «Царьград».
Согласно опубликованной информации, Google LLC была признана виновной по статье КоАП РФ, относящейся к неисполнению предписаний об удалении информации в соответствии с законами России.
В конце октября стало известно, что несколько российских телеканалов подали иск к Google на сумму два ундециллиона рублей из-за блокировки аккаунтов на YouTube. Стоит отметить, что ундециллион представляет собой число с 36 нулями.
К числу пострадавших, выступающих в качестве третьих лиц в этом деле, относятся такие телеканалы, как «Звезда», «Первый канал», «Москва Медиа», «ТВ-Центр», НТВ, «Россия 1», «Россия 24» и другие. Всего в иске фигурируют 17 телеканалов.
Кроме того, 30 сентября московский суд уже наложил на Google штраф в размере 3,5 миллиона рублей за аналогичное нарушение, связанное с удалением запрещенного контента.