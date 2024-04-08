Таджикский певец из Канады призвал земляков выбросить паспорт РФ и вернуться на родину
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Певец из Таджикистана Садриддин Начмиддин призвал своих соотечественников немедленно покинуть Россию и вернуться на родину. Сам Начмиддин живет в Канаде, хотя и называет родной Таджикистан «раем на земле», сообщает «Царьград».
В соцсети артист выразил мнение, что всех уроженцев Таджикистана якобы могут лишить российского гражданства, «если власти захотят».
«Призываю и умоляю всех вас: вернитесь на Родину!» — написал Начмиддин.
Он попросил всех, у кого есть российский паспорт, отказаться от него.
Сам музыкант давно обосновался в Канаде и выступает там с концертами.
22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. В результате трагедии погибли более 140 человек.
Четверо злоумышленников, которые, по данным следствия, были исполнителями теракта, взяты под арест. Все они — выходцы из Таджикистана. Суммарно в рамках расследования арестованы более 10 человек.