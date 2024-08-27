Таджикистан направил Казахстану 500 млн кубометров воды

Казахстан получил от Таджикистана около 500 млн кубометров воды для полива полей

Казахстанское министерство водных ресурсов и ирригации рассказало о том, что Казахстану поставили около 500 млн кубометров воды из Таджикистана для орошения сельскохозяйственных земель, сообщает Газета.ru .

«С 1 июня Таджикистан направил Казахстану по межгосударственному каналу „Достык“ 488,6 млн кубометров воды. Это на 40 млн кубометров больше, чем в прошлом году», — отметили в ведомстве.

Недавно президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершил визит в Таджикистан, где провел переговоры с главой этого государства. В рамках встречи обсуждался широкий спектр вопросов, включая сотрудничество в области водных ресурсов. По словам казахстанского министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова, Душанбе играет роль ключевого партнера для Астаны.

В ходе визита Токаева в Таджикистан было также заключено соглашение, которое подтверждает статус союзников между двумя странами Центральной Азии. Этот договор направлен на расширение политического, экономического и культурного взаимодействия между Казахстаном и Таджикистаном.