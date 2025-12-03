Т1 и МАИ выстраивают новую модель сотрудничества

Партнерство охватывает полный цикл разработки — от экспериментов в лабораториях до создания прототипов и технологий, готовых к внедрению в индустрии. Эта концепция легла в основу соглашения о расширении сотрудничества, которое подписали ИТ-холдинг Т1 и МАИ на конференции «Импульс Т1».

Холдинг и вуз закрепляют развитие практико-ориентированных форматов, расширяют поддержку стажировок и совместных проектов, а также усиливают научно-технологическое сотрудничество. Такой подход делает МАИ центром технологического производства, где наука становится практикой, а эксперименты доводятся до уровня готовых для рынка продуктов.

«Сотрудничество Т1 с Московским авиационным институтом открывает новые горизонты для развития студентов и отечественного ИТ-рынка в целом. Мы строим модель, в которой университеты становятся полноценными научно-технологическими партнерами, а не только образовательными площадками. Студенты получают реальный производственный опыт, бизнес — новые технологии, а рынок — готовые решения. Это меняет само понимание взаимодействия компаний и вузов. Мы благодарим МАИ за возможность работать вместе, развивать практико-ориентированные образовательные программы и поддерживать молодых специалистов на пути к их карьерным вершинам», — сказал генеральный директор ИТ-холдинга Т1 Дмитрий Харитонов.

Также компания расширит материально-техническую базу МАИ — в университете уже используются 1250 лицензий продуктов Т1: платформа для производства ПО «Сфера», платформа корпоративных коммуникаций DION и CAE-платформа для инженерного анализа электроники «Таумерикс». Они встроены в учебный процесс и позволяют студентам работать с актуальными ИТ-системами во время обучения. Совместно реализуются четыре образовательные программы, включая две программы бакалавриата ТОП-ИТ. Более 3300 студентов уже приняли участие в лекциях, хакатонах, курсах и карьерных мероприятиях Т1.

«Сегодня цифровые компетенции глубоко интегрированы во все инженерные профессии. В связи с этим задача МАИ — готовить комплексных специалистов, которые обладают не только глубокими инженерными знаниями, но и практическими навыками использования современных цифровых технологий в решении сложных междисциплинарных задач. Благодаря тесному сотрудничеству университета с Т1 студенты МАИ получают важные компетенции в области IT-разработки, искусственного интеллекта, работы с большими данными и моделями машинного обучения, создания импортозамещающего ПО и других направлений», — заключил ректор МАИ Михаил Погосян.