СЖР раскритиковал законопроект о запрете «обвинительного тона»

Госсовет Татарстана ранее внес в Госдуму инициативу, которая ограничивает распространение так называемой обвинительной информации в СМИ и соцсетях до вступления судебного решения в законную силу. Авторы считают, что формулировки «предположительно», «по мнению», «возможно», «со слов», «источники сообщают» не должны освобождать редакции от ответственности.

«Об инициативе знаем хорошо. Коллеги обсуждают ее активно не только в Союзе журналистов, но и в совете по правам человека. Отношение пока настороженное, если не сказать негативное. Есть ощущение, что эта инициатива не дойдет до законотворчества, потому что сразу много отрицательных отзывов», — рассказал Соловьев.

Глава СЖР подчеркнул, что подобные предложения необходимо детально обсуждать с профессиональным сообществом. По его словам, к дискуссии должны подключиться профильные комитеты Госдумы и Совета Федерации, а также Министерство цифрового развития. Соловьев напомнил, что сферу журналистики уже регулируют закон о печати и Конституция, запрещающая цензуру.

