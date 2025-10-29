Сыроварни, экофермы: как сегодня развивается агробизнес в Подмосковье

Сыр с чабрецом, вялеными томатами, пажитником, натуральные уксус и пастила из домашних яблок: это лишь малая часть того, что производится энтузиастами в Московской области. Продукция местных фермеров, как выяснилось, покоряет не только Подмосковье и другие регионы страны, но и поставляется за рубеж, сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».

Одним из таких производителей является Семен Янин — сыродел, владелец семейной фермы «Янинъ» из Орехово-Зуевского округа.

По словам Семена, работа на селе — не просто увлечение, ведь он — представитель целой фермерской династии. Его отец тоже занималсяпроизводством молочной продукцией, в итоге Семен решил продолжить семейное дело, а в будущем — передать его уже своим детям.

В результате семейное хобби переросло в серьезное производство, о котором теперь говорят не только в округе, но и по всей Московской области. Сейчас на семейной ферме трудятся более 20 человек.

«В первую очередь, сыр — это наука, искусство, и терпение. Сыроделы — это настоящие художники, которые используют молоко как холст, разные сорта заквасок и культур — как свои краски. Мы варьируем время и температуру, тем самым создаем уникальные текстуры и ароматы. Как и в живописи, здесь важен каждый штрих: от легкой кислинки до глубокого и насыщенного вкуса», — поясняет он.

Как и многие сыроделы, Семен учился на своих ошибках.

«До того момента, когда ты уже можешь с полной уверенностью сказать, что стал опытным сыроделом, конечно, должно пройти немало времени», — с улыбкой признается мужчина.

Сейчас его сыроварня выпускает сыр с чабрецом, вялеными томатами, оливками, пажитником, который занимает высокие места на кулинарных конкурсах, а также сливочное масло, ряженку, творог, молоко, сметану и йогурт. Каждый день в цеху перерабатывают тонну молока: на килограмм мягкого сыра уходит порядка семи литров, а для полутвердого сорта требуется уже 10.

«Мне кажется, мечта каждого производителя, фермера, ремесленника — производить продукт не где-то в закрытом помещении, где человек зациклен только на производственном процессе. У нас есть территория, которую мы каждый день облагораживаем, наши животные. Когда из окна сыроварни видишь, как гуляют коровы, расцветают цветы и деревья — это прекрасно», — увлеченно говорит Семен.

Также сыродел затронул и важнейшую для всех аграриев тему — поддержку со стороны государства. Так, в 2019 году он получил грант, благодаря которому покрыл часть стоимости земельного участка и купил племенных коров джерсейской породы из Дании.

Не так давно Семен вступил в ряды «Единой России». По его словам, важную роль в этом решении сыграло его желание помочь в развитии сельского хозяйства — цель, которую также преследует и партия, в том числе — благодаря своему проекту «Российское село».

«Это важный проект, который популяризует сельское хозяйство и в целом жизнь на селе. Могу сказать, что это позволяет сохранить самобытность сельской местности, способствует развитию сельского туризма, а также помогает привлекать потенциальных работников. К примеру, мы уже расширили свое предприятие, построили дополнительные, новые фермы, куда привлекли новых сотрудников», — поясняет Семен.

Сыродел выразил уверенность, что благодаря членству в партии он сможетстать своеобразным проводником между аграриями и государством — например, продвигать полезные идеи и инициативы своих коллег, доносить их до местных властей, а также делиться своим опытом.

Ну, а в живописном месте в деревне Лукино под Серпуховом развивается другое семейное дело — экоферма «ОГО-РОД» Натальи Федоровой, сторонника «Единой России», и ее мужа.

Супруги решили посвятить себя сельскому хозяйству — начали с небольшого фруктового сада. Постепенно они развивали свое дело, а сегодня их экоферма — настоящий пример успешного бизнеса.

«В нашем распоряжении 3 га земли, в будущем планируем засадить большую часть этого пространства яблоневыми деревьями. На данный момент у нас уже растет более 300 яблонь, а также кусты малины, смородины, ежевики. Мы очень бережно относимся к нашим яблоням, из плодов которых создаем натуральные продукты. Здесь, в частности, мы производим уксус, а также сидр, пастилу», — отметила Наталья.

По ее словам, семейная экоферма — не только бизнес, но и прекрасная возможность для развития агротуризма. Вместе с мужем она активно занимается просветительской и образовательной деятельностью, проводя увлекательные экскурсии по своему хозяйству.

«У нас все желающие могут побыть наедине с природой, а также узнать много нового об уходе за растениями», — с гордостью говорит Наталья.

Она отмечает, что открытие своего дела — самое сложное при создании фермерского хозяйства: еще нет опыта, нужных знаний. В этом ей помогли онлайн-курсы программы «Российское село», организованные «ЕдинойРоссией».

«Они оказали огромное влияние на развитие нашего хозяйства. Благодаря иммы смогли вывести нашу продукцию на новый уровень, поднять конкурентоспособность», — рассказывает она.

В частности, им удалось расширить ассортимент, выйти на новые рынки сбыта — например, в Китай и Казахстан.

«Мы рады, что такие курсы доступны каждому жителю села, стремящемуся развиваться, расти профессионально», — резюмирует Наталья.

ак ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, он считает важным и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке бизнеса.

«Я благодарен правоохранительному блоку, прокуратуре, МВД, судебной системе за то, что также внимательно сопровождаются темы, которые позволяют предприятию чувствовать себя уверенно», — сказал губернатор.