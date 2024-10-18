Подмосковная сыроварня стала лауреатом международного конкурса в Актау

В Актау завершился Международный сырный конкурс, собравший мастеров из более чем 10 стран мира. В рамках конкурса были представлены сыры подмосковной сыроварни De Famille в трех категориях, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Несколько видов сыра от «De Famille» были награждены золотыми, серебряными и бронзовыми медалями за высокое качество. В частности, «Камамбер» с низким содержанием жира был удостоен золотой медали.

В ведомстве отметили, что сыроварня «De Famille» производит сыры по французским рецептам с мытой корочкой и благородной белой плесенью. В этом году предприятие завершило инвестиционный проект по улучшению и расширению производственной базы, который включал в себя строительство нового склада, климатических установок и цехов по упаковке продукции. Также было закуплено современное оборудование и созданы новые рабочие места.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что регион занимает первое место по производству сыров в РФ.

«Приятно, что на коллегии Минсельхоза это было отмечено», - сказал губернатор.