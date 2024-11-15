Сыр от подмосковного «Рота-Агро» получил золотую медаль конкурса «Наша Марка»

Сыр «Камамбер» от агропромышленного комплекса «Рота-Агро», который изготавливается на заводе премиальных сыров в Подмосковье, был удостоен золотой медали дегустационного конкурса «Наша марка». Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Мероприятие прошло в рамках 33-й международной продовольственной выставки «Петерфуд — 2024» в Санкт-Петербурге.

Наивысшая награда присуждается продуктам, чье качество и состав полностью соответствуют российским и мировым стандартам.

«Камамбер» от подмосковного производителя создан из молока с собственных ферм, где содержатся 5 тыс. коров и 450 голов молочных овец породы лакон. Снаружи сыр покрыт корочкой с белой благородной плесенью, имеет нежную текстуру и сливочный вкус с грибными оттенками.

Ранее «Камамбер» агропромышленного комплекса «Рота-Агро» занимал призовые места в различных конкурсах: золото World Food, был признан «Лучшим сыром России», а также получил бронзовую медаль международного конкурса Cheese open.

В конце октября предприятие ввело в эксплуатацию завод по производству премиальных сыров мощностью до 5 тыс. тонн в год в Ленинском городском округе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.