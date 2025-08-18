Сыну норвежской принцессы предъявлены обвинения в сексуальных преступлениях

По данным следствия, часть преступлений была зафиксирована на видео с помощью мобильного телефона.

Адвокат Хейби заявил, что его клиент категорически отрицает обвинения в изнасилованиях и насилии, но готов признать вину по менее тяжким статьям. В то же время королевская семья Норвегии воздержалась от комментариев по существу дела, подчеркнув в официальном заявлении, что судьбу Хейби должен определить суд.

Расследование, начатое в начале 2024 года, продолжалось около года. Судебный процесс по этому громкому делу, по предварительным оценкам, начнется не раньше 2026 года. В случае доказательства вины Хейби может столкнуться с тюремным заключением сроком до десяти лет.