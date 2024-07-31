Сына экс-судьи Кондрат приговорили к 20 годам за организацию нескольких убийств

Собранных доказательств хватило для вынесения обвинительного приговора Кондрату и Григорию Воскресенскому. Расследование уголовного дела началось после того, как в октябре 2020 года в песчаном карьере в Луховицах нашли тело мужчины с ножевыми ранениями.

Следователи установили, что осенью 2020 года Кондрат решил убить своего помощника. Он испугался, что мужчина расскажет полиции компрометирующую информацию о семье преступника. Кондрат предложил своему знакомому Никите Мацневу убить помощника за вознаграждение 10 тыс. долларов и 300 тыс. рублей. Тот согласился, использовав Воскресенского как сообщника. После убийства они выбросили нож, сожгли одежду жертвы и отогнали его машину в Рязань.

Также следствие установило причастность Кондрата к организации еще трех убийств. В августе 2020 года сын экс-судьи решил избавиться от гендиректора московской компании — конкурента его сожительницы. Затем он организовывал убийство московского коммерсанта, чтобы завладеть помещением в столице, которое стоит более 171 млн рублей. Потом последовала организация убийства судьи, с которой случился конфликт у матери Кондрата.

Все преступления должен был совершить Мацнев, но преступникам не удалось до конца осуществить свои планы — их задержали за убийство мужчины в Луховицах. Мацнев получил наказание в виде 8,5 лет тюрьмы в колонии строгого режима. Кондрата осудили на 20 лет. Он также проведет их в колонии строгого режима.

Год назад бывшую судью Арбитражного суда Москвы, мать Николая Елену Кондрат осудили на 9 лет колонии общего режима. Ее признали виновной в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.