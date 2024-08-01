Сын сенатора поругался с родными из-за невесты-порнозвезды Кати Самбуки

В семье покойного сенатора Вадима Тюльпанова разгорелся скандал из-за предстоящей женитьбы его 19-летнего сына Владислава на 32-летней порнозвезде Кате Самбуке, пишет kp.ru .

Молодой человек планировал сыграть свадьбу летом 2024 года, однако его мать и сестра Милана Тюльпанова категорически отказались принимать Катю в качестве невестки.

Екатерина Самбука ранее была замужем за порнорежиссером Бобом Джеком, что и стало причиной негативного отношения к ней со стороны семьи Тюльпановых. Сама Самбука утверждает, что никогда не снималась в порнографии, а лишь участвовала в эротических шоу и фотосессиях.

Владислав Тюльпанов признался, что мечтал познакомиться с Катей с 8 лет, а их роман длится почти два года. Молодые люди уже сняли квартиру и живут вместе.

Несмотря на это, ввиду семейного конфликта свадьбу пришлось перенести на осень и подыскать новую площадку для торжества вместо семейной дачи.

Вопреки негативному отношению со стороны родственников, Владислав намерен жениться на Кате Самбуке. Выбранное невестой платье будет белым и довольно открытым, но без фаты. Жених ограничится классическим костюмом.