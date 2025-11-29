Сын Дональда Трампа Эрик: открыт предзаказ на водку Trump
В США открыли предзаказ на водку Trump, ее можно заказать на специальном сайте, сообщил сын президента Штатов Дональда Трампа Эрик в своем аккаунте в соцсети Х.
«Заходите на сайт trumpvodka.com, чтобы получить первые бутылки!» — написал сын Трампа.
Одна бутылка водки Trump 750 мл стоит 47,45 доллара, а вариант Special Edition того же объема — 75 долларов.
Производитель уточняет, что водка создана с безупречным качеством. Она воплощает смелость мечтать по-крупному, силу стоять на своем и стремление к величию. На бутылке изображены флаг США и орел.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.