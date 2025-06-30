Сын актера Вадима Демчога стал дроппером и получил реальный срок

Сын актера Вадима Демчога, известного по сериалу «Интерны», осужден за мошенничество против пенсионеров. Вильям Демчог приговорен к двум годам колонии общего режима за участие в преступной схеме, сообщает «Царьград» .

По данным прокуратуры Москвы, он выступал в роли дроппера: получал украденные у пожилых людей деньги на свою карту, обналичивал и передавал сообщникам. В феврале 2024 года его группа обманула 82-летнего пенсионера, похитив крупную сумму. Всего мошенники заработали на пенсионерах 1,8 млн рублей.

Вильям Демчог признал вину и полностью компенсировал ущерб, но избежать реального срока не удалось.

Как сообщил источник «Царьграда», схема обмана была типичной: пенсионеру позвонила женщина, представившаяся сотрудницей Пенсионного фонда, и предложила «грант от президента», запросив данные СНИЛС. Затем якобы из Центробанка сообщили, что мошенники снимают деньги, и для их возврата нужно выполнить инструкции. Пенсионер согласился и лишился сбережений.

Банк пытался предотвратить перевод, но мужчина настоял на выдаче средств. Хотя он не подавал гражданский иск, ущерб был полностью возмещен.