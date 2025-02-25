Свыше шести куб метров вторсырья собрали в Егорьевской школе № 12

В начале года в Егорьевске стартовала акция «Разделять легко». Ее организаторами выступили комплекс по переработке отходов «Восток» и региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск», сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках подготовки предприятия группы ЭкоЛайн разработали инструкцию по правильному сбору вторсырья для школьников. Первыми к проекту присоединились школа № 12 (отделение в поселке Рязановский), школы № 8 и 15. Там установили специальные контейнеры для вторсырья. Ребята, родители и преподаватели в течение нескольких недель собирали бумагу, пластик, металл и пластиковые крышечки, а затем распределяли их по контейнерам. Больше всех вторсырья собрали в отделении школы № 12 в поселке Рязановский. Отсюда специалисты «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывезли более 6 кубометров вторсырья, которое ждет переработка. Экопросвещение в школе одна из значимых тем, учащиеся также активно участвуют в проектах партии «Единая Россия» — «Чистый город» и «Здоровое будущее».

Коллектив школы № 12 стал обладателем главного приза акции и в этом учебном заведении специалисты групп компаний ЭкоЛайн совместно с тренерами АНО «Экоспорт» провели для ребят уроки эко-физкультуры. Участников мероприятия приветствовали заместитель Главы муниципального округа Роман Заплитный, начальник школьного отдела комитета по образованию Ольга Щербатых и директор школы № 12, депутат совета депутатов округа Наталья Быбина. Они подчеркнули важность экологического просвещения подрастающего поколения, которое сегодня невозможно без реализации программы по раздельному сбору мусора.

Директор фонда «Эколайн-Будущее» Елена Каниболоцкая вручила диплом победителя акции «Разделяй легко» руководству школы № 12 и поблагодарила детей и взрослых за активность в деле сохранения экологии.

Акция «Разделять легко» будет продолжаться в течение всего года, в настоящее время специалисты групп компаний ЭкоЛайн и фонда «ЭкоЛайн-Будущее» проводят встречи со школьниками, на которых знакомят их с правилами раздельного сбора мусора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.