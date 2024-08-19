Свыше 2 тыс га обработано от борщевика в Сергиево-Посадском округе

Администрация городского округа Сергиев Посад контролирует ход обработки земель от борщевика Сосновского. Вырубать борщевик неэффективно — вместо этого используются специальные химические средства. При этом одной обработки недостаточно, поскольку за сезон у борщевика несколько циклов созревания, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Наряду с муниципальными территориями, другое «поле битвы» с борщевиком — частные землевладения.

«За борщевик на своей земле ответственность несёт собственник. В настоящее время штрафов нет. Комиссия земельного контроля проверяет участки и выписывает предостережения. Это влечет за собой увеличение земельного налога в пять раз. Повод задуматься — на следующий год снова переплачивать или все-таки обрабатывать. Процесс идёт, мы с частниками работаем: по осени предупреждаем, делаем рассылку писем, расклеиваем в СНТ объявления», —сказал начальник управления сельского хозяйства администрации Сергиево-Посадского округа Иван Кончаков.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.