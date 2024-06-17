Свыше чем в 600 отделениях «Почты России» Подмосковья есть «Витрина здоровья»

«Почта России» масштабировала проект «Витрина здоровья». Теперь в Подмосковье нелекарственные препараты можно купить более чем в 600 отделениях «Почты России», а по стране таких отделений порядка 17 тысяч, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Сегодня в ассортименте «Витрин здоровья» есть самые необходимые и популярные нелекарственные препараты и медицинские изделия. Посетители почтовых отделений могут купить средства для оказания первой помощи, а также БАДы, витамины, кремы, термометры и другие товары для домашней аптечки.

«Почта России» в малых населенных пунктах становится мультифункциональной: к традиционным почтовым сервисам добавляется получение товаров из маркетплейсов и интернет-магазинов, финсервисы, мобильная связь, билеты, продукты первой необходимости — а теперь и товары для здоровья. Там, где рядом нет отделения банка, магазина, аптеки, почтовое отделение берет на себя эти функции, заботится о том, чтобы все самое важное было в шаговой доступности», — отметил руководитель по развитию продуктов и сервисов «Почты России» Антон Нечаев.

Почта запустила пилотную продажу нелекарственных препаратов в феврале 2023 г. Тогда первые «Витрины здоровья» появились в 40 отделениях Санкт-Петербурга, а также Ленинградской, Калининградской, Архангельской, Мурманской и Вологодской областей. По результатам теста было принято решение расширить проект.

Найти отделение «Почты России», в котором представлена «Витрина здоровья», можно по ссылке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.