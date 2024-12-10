Свыше 9,5 тыс камер подключили к системе «Безопасный регион» в Люберцах

«На территории городского округа Люберцы в настоящее время установлено более 12 тысяч видеокамер, из них 9579 подключено к системе «Безопасный регион». Наш округ — один из лидеров по количеству подключенных видеокамер к данной системе в Московской области», — сказал глава муниципалитета Владимир Волков.

Он уточнил, что видеокамеры системы установлены на социальных объектах, в местах массового скопления людей (парки, скверы) на объектах транспортной инфраструктуры, крупных дорожных развязках, перекрестках, пешеходных переходах, во дворах и на подъездах многоквартирных домов.

«Безопасный регион» — это единая система видеонаблюдения Московской области, созданная решением губернатора Московской области Андрея Воробьева в целях обеспечения общественной безопасности.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею в виду видеонаблюдение — систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.