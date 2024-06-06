Свыше 92 тыс учеников школ Подмосковья написали ОГЭ по математике

6 июня девятиклассники сдали основной государственный экзамен по математике. По всей области ОГЭ написали более 92 тыс. человек, сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Для проведения ГИА было открыто 608 пунктов. На местах процесс аттестации контролировали более 1,3 тыс. аккредитованных общественных наблюдателей, 20 человек следили онлайн.

Варианты экзамена состояли из двух частей и включали 25 заданий по алгебре и геометрии. Первая часть содержала 19 заданий с кратким ответом, а вторая — 6 с развернутым. Школьники могли использовать линейку без справочной информации и материалы с основными формулами курса математики. Максимальное количество баллов — 31. Для получения аттестата достаточно набрать 8 баллов, из которых не менее 2 баллов должны быть за выполнение заданий по геометрии. На выполнение экзаменационной работы отводилось 3 часа 55 минут.

Результаты ГИА станут известны не позднее 19 июня. Ознакомиться с ними выпускники смогут в своих школах, а также в личном кабинете Регионального центра обработки информации.

Ученики, пропустившие основной день сдачи ОГЭ по уважительной причине, смогут сдать экзамен 27 июня, 1 и 2 июля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.