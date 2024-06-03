Свыше 92 тыс девятиклассников Подмосковья написали ОГЭ по русскому языку

3 июня в Московской области прошел государственный экзамен по русскому языку. В аттестации приняли участие 92,1 тыс. девятиклассников. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

Русский язык — один из обязательных предметов на ГИА. Минимальное количество баллов, необходимых для получения аттестата об основном общем образовании, — 15, что соответствует отметке «3».

Экзамен состоял из трех частей: сжатого изложения, 11 заданий с кратким ответом и развернутого сочинения на основе прочитанного текста. На выполнение работы отводилось 3 часа 55 минут. Школьники могли пользоваться орфографическими словарями.

Для проведения ОГЭ было открыто 607 пунктов на базе образовательных учреждений, а за ходом аттестации следили 1316 общественных наблюдателей и 20 наблюдателей онлайн.

Результаты ГИА станут известны не позднее 18 июня. Ознакомиться с ними выпускники смогут в своих школах в течение одного дня со дня утверждения результатов, а также в личном кабинете участника на сайте Регионального центра обработки данных.

Для тех, кто по уважительной причине не смог принять участие в аттестации, предусмотрены резервные дни: 24 июня, а также 1 и 2 июля.

Всего более 93 тыс. девятиклассников Подмосковья примут участие в экзаменационной кампании в этом году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.