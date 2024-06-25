Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 18:34

Свыше 900 случаев перебоев в подаче электроэнергии устранили в домах Подмосковья

Под контролем инспекторов министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области управляющие организации устранили более 900 нарушений в подаче электроэнергии, сообщает пресс-служба ведомства региона.

Перебои в подаче электроэнергии могут возникать из-за неисправностей в электрических сетях, резкого роста потребления, износа оборудования в многоквартирном доме, а также аварийной ситуации.

Согласно жилищному законодательству, отключение электроэнергии не должно превышать двух часов, если существует два независимых источника питания. В случае отсутствия резервного источника допускается отсутствие электроснабжения до суток.

В случае перебоев в электроснабжении следует выполнить следующие действия: отключить все электроприборы от сети, чтобы предотвратить возможный сбой или повреждение оборудования при восстановлении электроснабжения; выключить освещение, чтобы избежать ненужного потребления электроэнергии при кратковременных перебоях; сообщить информацию об отключении электроэнергии в аварийно-диспетчерскую службу управляющей организации или оставить заявку на портале ЕДС МО.

Для оперативного решения вопросов жители Московской области могут позвонить по номеру 122*4.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.