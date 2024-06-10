Свыше 900 школьных летних лагерей открылись в Подмосковье

Традиционно в летний период в Подмосковье на базе образовательных учреждений открываются лагеря с дневным пребыванием детей. В этом году открылись более 900 таких лагерей. На первой смене там отдохнут более 64 тыс. детей. Об этом сообщает пресс-служб министерства образования региона.

«Лагеря на базе школ будут работать у нас в Подмосковье все лето — в три смены. Ожидаем, что за это время школы примут свыше 72 тыс. ребят. Такой формат летнего отдыха очень востребован у нас в регионе — школьники проводят время интересно и с пользой, а родители точно знают, что их дети находятся под присмотром», — рассказал первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн.

Смены в лагерях тематические: спортивные, патриотические, посвященные Году семьи, а также движению первых и Орлятам России. Для детей запланированы развивающие занятия, спортивные мероприятия, проектные работы и познавательные экскурсии. Программы воспитания в каждом из лагерей разработаны в соответствии с рекомендациями министерства просвещения РФ.

Особое внимание уделено занятости и оздоровлению детей из социально незащищенных категорий, включая сирот и детей без родительского попечения, а также детей с ограниченными возможностями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.